ВМФ России: Появление подлодки "Омск" недалеко от Аляски было штатным

Масштабные учения Тихоокеанского флота, в ходе которых были проведены пуски противокорабельных ракет, насторожили командование Вооруженных сил США. Появление российской подводной лодки "Омск" в нейтральных водах у берегов Аляски вызвало бурную реакцию, как среди военных США, так и в СМИ.

"Российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски". Такое заявление сделало Северное командование Вооруженных сил США в своем официальном Twitter.

В заявлении говорится, что северное командование внимательно отслеживает корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности. Вместе с тем, там отметили, что российская морская активность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США.

В российском ВМФ прокомментировали это заявление американских военных. Как выясняется, американцы заметили участвующий в учениях "Океанский щит-2020" атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск". Всплытие в нейтральных водах было абсолютно штатным, походы российских кораблей в нейтральные воды проходят строго в соответствии с установленными международными правилами, подчеркнули в ВМФ России.

В российском военном ведомстве рассказали подробности учений "Океанский щит-2020", которые проходят в акватории Берингова моря. В них участвует Тихоокеанский флота (ТОФ), включая группировку в дальней морской зоне. Общее руководство учениями проводил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

"В рамках учений флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг" и атомный подводный крейсер "Омск" осуществили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели", - пояснили в Минобороны.

В ходе маневров, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а АПККР "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит".

"По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно. К обеспечению выполнения боевого упражнения привлекались 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолеты морской авиации флота. Всего к учениям привлечено более 30 кораблей и судов ТОФ", - рассказали в военном ведомстве.

Также в ходе учений была проведена ракетная стрельба береговых мобильных комплексов "Бастион" по сложной мишени в акватории Анадырского залива.

В рамках активной фазы учений расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнили пуск двух противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по морской цели на дистанции свыше 230 километров. В результате ракетного удара цель успешно поражена.

Главком ВМФ Николай Евменов уже подвел предварительные итоги этих масштабных маневров. По его словам, на учениях моряки-тихоокеанцы показали высокое мастерство и профессионализм.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Омск" проекта 949А в 2019 году вернулась в строй после ремонта, который продолжался 4 года. "Омск" прошел полноценную модернизацию, в ходе которой получил новое вооружение. Подлодка вооружена крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон", "Калибр", которые предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до 1000 км и наземных целей дальностью до 2600 км. Лодка под водой может развивать скорость до 32 узлов (около 60 км/ч) и погружаться на глубину до 600 метров.