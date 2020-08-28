Военные КНР выпроводили эсминец США из своих территориальных вод

Армия Китая выпроводила корабль ВМС США, который вторгся в территориальные воды КНР рядом с районом военных учений в Южно-Китайском море. Об этом сообщила китайская газета Global Times, ссылаясь на представителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковника Ли Хуаминя.

По его словам, инцидент произошел в четверг в районе Парасельских островов. Границу территориальных вод Китая нарушил американский ракетный эсминец Mustin, пишет РИА Новости. По словам Хуаминя, командование задействовало воздушные и морские средства, чтобы "обнаружить, идентифицировать и предупредить о необходимости покинуть район".

Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность по поводу проходящих в Южно-Китайском море военных учений КНР.

Парасельские острова - это архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из маленьких островков и рифов. Расположен в 230 километрах к югу от КНР и в 200 километрах восточнее Вьетнама. Над островами с 1974 года установлен контроль Китая, но на ряд островов претендуют также Вьетнам, Филиппины, Малайзия.