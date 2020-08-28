Волонтеры приступили к уборке мусора с берегов рек

После паузы, вызванной пандемией, волонтеры возобновили уборку мусора с берегов рек и озер в рамках масштабной акции "Вода России". Ее проводит Минприроды России в рамках национального проекта "Экология". На этот раз три десятка команд, представляющих компании, добровольные объединения и коллективы органов власти собрались в Романцовских горах в Тульской области - Кондуках.

По сути это группа затопленных карьеров на месте выработанного угольного разреза. Когда отсюда ушли горняки, природа взяла свое, и на месте бывшего рудника сложился почти внеземной пейзаж с невероятно голубыми озерами, огибающими горы-терриконы, и уступами, возвышающиеся над водной гладью. Получилась невероятная красота, которую тут же облюбовали и туристы, и любители красивых фотографий. Они устремляются в Кондуки тысячами и из ближнего Богородска, и из недалекой Тулы, и за 250 км из столицы, а также из всех окрестных городов. С собой они уносят замечательные фотографии и превосходные впечатления, а после себя оставляют, к сожалению, мусор. Вот именно уборке этого мусора и было посвящено мероприятие в рамках "Вода России".

"Я даже не представляю, как в принципе можно сорить в таком замечательном месте, - признается директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин. - Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" позволил запустить движение волонтеров, благодаря усилиям которых мусора каждый год становится меньше".

Акция в Кондуках проходила в форме спортивного соревнования. Команды должны были собрать разбросанный по территории мусор и рассортировать его в разные пакеты - пластик в зеленые, органику и металл - в черные, бумагу - в желтые. Зеленых, естественно, получилось больше всего. Свое задание участникам надо было выполнить ровно за час. Кто принес больше заполненных пакетов, тот и победил.

Спортивный подход не слишком способствует качеству работы, поэтому команды, надеявшиеся показать хороший результат, быстро обнаружили скопившиеся рядом с местами стоянок туристов помойки и быстро рассортировали их содержимое по мешкам, сосредоточившись на их перетаскивании к столикам жюри. В то время как под всеми кустами, в ущельях и кулуарах осталось очень много разбросанного мусора. Но заниматься им было бесперспективно с точки зрения успеха выступления.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров рассказал, что регион планирует превратить Кондуки в круглогодичное туристическое место. В этом году планируется проложить сюда асфальтированную дорогу вместо имеющейся грунтовки, после чего здесь будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Пока что их использовать нельзя - коммунальная техника просто не сможет к ним подъехать.

Как объяснили представили Росводресурсов, организовать подобные акции можно на любой реке России. Для этого нужно единственное условие - заявка от группы волонтеров. Региональное отделение ведомства поможет с организацией уборки мусора, обеспечит транспортом и прочим необходимым инвентарем. По данным Росводресурсов, за год проходят до нескольких десятков тысяч локальных мероприятий, в Кондуках же в этом году решили устроить праздник для тех, кто посвящает свое время и силы заботе об экологии и чистоте природы.

Помимо спортивной очистки в Кондуках, в Тульской области идет планомерная уборка в рамках нацпроекта "Экология" еще в двух местах. Работы ведутся на Оке в границах города Белев и на реке Упа в поселке Одоев.

Нельзя сказать, что после часовой эксперсс-уборки Кондуки полностью удалось избавить от мусора. Но его крупных скоплений явно стало меньше. Кроме того, теперь местные жители и туристы, ставшие свидетелями мероприятия, наверное, задумаются об экологии и постараются на оставлять после себя помойки на красивых берегах рек и озер.