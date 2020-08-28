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28.08.2020 12:50
Рубрика: В мире

Возле особняка владельца Amazon установили гильотину

Текст: Максим Макарычев
В четверг более 100 демонстрантов собрались у особняка основателя Amazon Джеффа Безоса в Вашингтоне, округ Колумбия, и установили гильотину у его входной двери. Они потребовали повышения заработной платы для работников Amazon после того, как собственный капитал генерального директора компании превысил 200 миллиардов долларов.
Фото: Graeme Sloan/Sipa USA/REUTERS Фото: Graeme Sloan/Sipa USA/REUTERS
Фото: Graeme Sloan/Sipa USA/REUTERS

По состоянию на вечер 27 августа он достиг внушительной отметки в 270 миллиардов долларов, что укрепило позиции Безоса как самого богатого человека в мире, согласно Forbes. Его состояние с января выросло примерно на 85 миллиардов долларов, чему способствовал стремительный рост доходов Amazon на фоне пандемии COVID-19 и резкого роста количества онлайн-заказов в мире, большая доля которых приходится как раз на эту американскую компанию.

Фото: Getty Images via AFP
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Протестующие, возглавляемые Кристианом Смоллсом, бывшим складским работником, уволенным за его откровенную критику главы Amazon, призвали компанию повысить минимальную заработную плату сотрудникам до 30 долларов в час. Смоллс был уволен со склада Amazon в Стейтен-Айленде после того, как призвал руководство компании к повышению стандартов безопасности в условиях пандемии. Он сказал, что его уволили в отместку за организацию забастовки после того, как у сотрудника склада оказался положительный результат на коронавирус, но его заставили продолжить работу. Amazon это отрицает. С тех пор Смоллс возглавил несколько акций протеста против Amazon и Безоса, в том числе протестное мероприятие, которое состоялось 10 августа у жилого дома бизнесмена в Нью-Йорке.

На видео, опубликованном в Twitter репортером Washington Examiner, видно, как Кристиан Смоллс призывает компанию повысить минимальную заработную плату с 15 до 30 долларов в час на фоне быстрорастущего благосостояния Безоса. Протест возглавил Конгресс основных рабочих, группа, основанная Смоллсом. "Назовите вескую причину, почему мы не заслуживаем минимальной заработной платы в 30 долларов, если этот человек зарабатывает 4000 долларов в секунду", - сказал Смоллс.

Как отмечает Business Insider, хотя пандемия COVID-19 побудила некоторых сотрудников Amazon высказаться об условиях работы, она стала настоящим "золотым дном" для компании. Здесь сработал принцип: "кому война, а кому мать родна". Во втором квартале 2020 года объем продаж Amazon составил 88,9 миллиарда долларов, что является рекордом для компании за всю историю ее деятельности. Пока неясно, была ли рабочей гильотина или оказалась простым муляжем.

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