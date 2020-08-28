Врач назвала губительную для иммунитета еду

Диетолог Ирина Лизун перечислила распространенные продукты, которые многие едят ежедневно, не подозревая о негативном влиянии такой пищи на иммунитет.

Так, защитные функции организма снижаются при регулярном употреблении однообразных блюд, богатых жирами и углеводами. Например, не стоит ежедневно есть на обед макароны или картошку с котлетами, сосисками или жирной свининой. Такая пища провоцирует дефицит важных питательных веществ, что критично для иммунитета, заметила врач.

Одни из главных врагов иммунитета - продукты с транжирами (фастфуд, полуфабрикаты, жареная в большом количестве рафинированного масла еда) и сахаром. В последнем случае происходит изменение микрофлоры в организме, из-за чего нарушается иммунная реакция организма, передает радио Sputnik.

Кроме того, рекомендуется убрать из рациона еду с усилителями вкуса, ароматизаторами, красителями. Тут важно смотреть на состав продукта - чем больше в нем позиций и наименований с E, тем выше в пище количество ненужных организму добавок.