Все доставленные в РУВД Минска российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые накануне были доставлены в РУВД Минска, отпущены. Об этом в пятницу заявили в посольстве РФ.

"Среди журналистов, которые были доставлены в РУВД из центра Минска, где проходила акция оппозиции, были российские. Все журналисты после проверки документа были отпущены", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается, что представителей российских медиа удалось освободить благодаря вмешательству сотрудников консульской службы, которые оперативно подключились к решению вопроса.