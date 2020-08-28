Вторая жизнь: чем примечательна БМП-1АМ "Басурманин"

На международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые среди образцов, находящихся на вооружении сухопутных войск Российской армии, демонстрируется БМП-1АМ "Басурманин".

Эта боевая машина пехоты считается одним из лучших вариантов модернизации устаревшей техники первого поколения. Так, на ней вместо башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" установлен боевой модуль с 30-мм стабилизированным автоматическим орудием 2А72, имеющим более совершенный комбинированный прицел.

Для борьбы с бронеобъектами противника используется противотанковый ракетный комплекс 9К115 "Метис". Система 902В "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы. Старая радиостанция Р-123М заменена на Р-168-25У-2 с улучшенными характеристиками.

Мощность двигателя УТД-20С1 составляет 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по топливу достигает 550 км. Преодолеваемый угол подъема - 30 градусов. БМП не страшны рвы шириной 2,5 м.

Длина - 6 735 мм, ширина - 3 150 мм, высота -2 550 мм. Клиренс - 420 мм.

Масса в боевом снаряжении - 14 200 кг. Экипаж -3 человека. В десантном отделении помещаются 8 военнослужащих.

В настоящее время БМП-1АМ начали осваивать мотострелковые подразделения.

На МВТФ "Армия -2020" также впервые представлены боевая машина пехоты "Манул", модернизированная БМП-2М с дополнительной защитой и флотская БМП-3Ф.