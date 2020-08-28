Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.08.2020,  
13:36
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Вторая жизнь: чем примечательна БМП-1АМ "Басурманин"

На международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые среди образцов, находящихся на вооружении сухопутных войск Российской армии, демонстрируется БМП-1АМ "Басурманин".
Фото: Алексей Моисевв
Танк Т-90М стал одним из главных экспонатов "Армии-2020"

Эта боевая машина пехоты считается одним из лучших вариантов модернизации устаревшей техники первого поколения. Так, на ней вместо башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" установлен боевой модуль с 30-мм стабилизированным автоматическим орудием 2А72, имеющим более совершенный комбинированный прицел.

Для борьбы с бронеобъектами противника используется противотанковый ракетный комплекс 9К115 "Метис". Система 902В "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы. Старая радиостанция Р-123М заменена на Р-168-25У-2 с улучшенными характеристиками.

Мощность двигателя УТД-20С1 составляет 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по топливу достигает 550 км. Преодолеваемый угол подъема - 30 градусов. БМП не страшны рвы шириной 2,5 м.

Длина - 6 735 мм, ширина - 3 150 мм, высота -2 550 мм. Клиренс - 420 мм.

Масса в боевом снаряжении - 14 200 кг. Экипаж -3 человека. В десантном отделении помещаются 8 военнослужащих.

В настоящее время БМП-1АМ начали осваивать мотострелковые подразделения.

На МВТФ "Армия -2020" также впервые представлены боевая машина пехоты "Манул", модернизированная БМП-2М с дополнительной защитой и флотская БМП-3Ф.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Конструкторы впервые показали аппарат, достигший дна Марианской впадины 26.08.2020
Единственную в своем классе бронеамфибию "Стрела" показали на "Армии" 26.08.2020
бронетехника
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020" 26.08.2020
Флотский вариант: чем БМП-3Ф отличается от сухопутной версии 26.08.2020
модернизация
"Армату" предложили вооружить 152-мм пушкой и новыми снарядами 26.08.2020
Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ 26.08.2020