Выдвинута неожиданная гипотеза появления воды на Земле

Международная команда исследователей выдвинула принципиально новую гипотезу о происхождении нашей планеты. Ученые утверждают, что Земля могла быть предельно насыщена водой уже с момента своего образования, в то время как до сих пор считалось, что воду занесли метеориты.

Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем рассказывает Phys.org. До сих пор приоритетной считалась гипотеза о том, что Земля изначально была "сухой", так как располагалась относительно близко от палящего Солнца. Однако с течением времени она стала влажной в результате многочисленных космических бомбардировок. Считается, что метеориты и астероиды занесли воду на Землю.

Но в новом исследовании эта гипотеза ставится под сомнение. Авторы работы считают, что изначально в скалистых породах нашей планеты воды содержалось примерно в три раза больше, чем сейчас содержится ее во всем Мировом океане. Это означает, что Земля всегда была "влажной" и не нуждалась в доставке воды из глубокого космоса.

В работе говорится, что вода нашей планеты могла быть получена из материалов, которые присутствовали в самой Солнечной системе в период формирования Земли. Свои выводы ученые из Центра петрографических и геохимических исследований в Нанси (Франция) и Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) основывают на изучении метеоритов разных классов.

Сочетание двух аналитических методов - обычной масс-спектрометрии и масс-спектрометрии вторичных ионов - позволило точно измерить их состав. Оказалось, что энстатитовые хондриты содержат неожиданно высокую долю воды. Этот тип метеоритов встречается редко. Его доля в общей коллекции метеоритов на Земле не превышает двух процентов. Но изотопное сходство с Землей делает их особенно привлекательными для науки.

Исследователи отмечают, что энстатитовые хондриты имеют те же изотопы кислорода, титана и кальция, что и наша планета. А новое исследование к тому же доказало, что их изотопы водорода и азота также аналогичны земным. То есть было определено, что энстатитовые хондриты содержали достаточно водорода, чтобы доставить на Землю, по крайней мере, втрое больше воды, чем содержится сейчас в земных океанах.

Стоит отметить, что энстатитовые хондриты полностью состоят из материала внутренней Солнечной системы - по сути, из того же материала, из которого формировалась Земля. Получается, что именно они могли быть теми самыми строительными блоками, которые не только создали нашу планету, но и насытили ее влагой.

"Наше открытие показывает, что эти строительные блоки могли внести значительный вклад в появление воды на Земле, - говорит ведущий автор Лауре Пиани. - Водородсодержащий материал присутствовал во внутренней части Солнечной системы во время формирования скалистой планеты, даже несмотря на то, что температура была слишком высокой для конденсации воды".

Самая интересная часть открытия заключается в том, что энстатитовые хондриты до сих пор тоже считались почти "сухими". И только применение новых методов исследования позволило понять, что это не так.