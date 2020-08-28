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Вышел трейлер трэш-хоррора МакДжи "Няня: Королева проклятых"

Новости
    28.08.2020, 14:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер комедийного трэш-хоррора "Няня. Королева проклятых" (The Babysitter: Killer Queen), сиквела картины 2017 года "Няня". И там абсолютно всё, как мы любим.

Фото: youtube.com/ UHM - Upcoming Horror Movies
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Поставил продолжение режиссер первой части МакДжи ("Ангелы Чарли", "Терминатор: Да придет спаситель"). Он же сопродюсер. Сценарий написал Дэн Лагана ("Американский вандал").

Действие опуса развернется через два года после событий оригинала, где был побежден, напомним, дьявольский культ, возглавлявшийся нянечкой протагониста Би - враги коварно возвращаются, берясь за свое кровожадное и богомерзкое старое.

В ролях: Джуда Льюис ("Рождественские хроники"), Лесли Бибб ("Железный человек"), Робби Амелл (C.S.I.), Эмили Элин Линд ("Доктор Сон"), Кен Мариино ("Бруклин 9-9"), Хана Мэй Ли ("Блудливая Калифорния").

Премьера - 10 сентября.

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