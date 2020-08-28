За сутки в России подтверждено 4829 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 22,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 654
- 2. Санкт-Петербург 187
- 3. Московская область 150
- 4. Нижегородская область 133
- 5. Ростовская область 132
- 6. Ставропольский край 125
- 7. Свердловская область 121
- 8. Воронежская область 113
- 9. Красноярский край 111
- 10. Волгоградская область 107
- 11. Кемеровская область 96
- 12. Саратовская область 93
- 13. Ульяновская область 89
- 14. Архангельская область 87
- 15. Краснодарский край 84
- 16. Оренбургская область 84
- 17. Приморский край 80
- 18. Самарская область 75
- 19. Иркутская область 73
- 20. Республика Дагестан 72
- 21. Республика Калмыкия 68
- 22. Челябинская область 68
- 23. Алтайский край 67
- 24. Мурманская область 66
- 25. Пензенская область 66
- 26. Ханты-Мансийский АО 64
- 27. Кировская область 63
- 28. Пермский край 59
- 29. Республика Крым 56
- 30. Сахалинская область 55
- 31. Хабаровский край 50
- 32. Тюменская область 48
- 33. Ямало-Ненецкий АО 47
- 34. Новосибирская область 46
- 35. Республика Бурятия 45
- 36. Белгородская область 44
- 37. Республика Саха (Якутия) 43
- 38. Томская область 42
- 39. Орловская область 40
- 40. Ярославская область 40
- 41. Астраханская область 40
- 42. Карачаево-Черкесская Республика 39
- 43. Омская область 39
- 44. Ивановская область 37
- 45. Костромская область 36
- 46. Вологодская область 34
- 47. Курская область 33
- 48. Республика Мордовия 33
- 49. Магаданская область 32
- 50. Рязанская область 31
- 51. Ленинградская область 31
- 52. Республика Башкортостан 31
- 53. Чувашская Республика 31
- 54. Псковская область 30
- 55. Удмуртская Республика 30
- 56. Республика Ингушетия 29
- 57. Брянская область 28
- 58. Калужская область 28
- 59. Республика Татарстан 28
- 60. Тульская область 27
- 61. Республика Коми 27
- 62. Республика Карелия 26
- 63. Владимирская область 25
- 64. Тверская область 25
- 65. Амурская область 25
- 66. Забайкальский край 24
- 67. Тамбовская область 23
- 68. Курганская область 23
- 69. Кабардино-Балкарская Республика 22
- 70. Смоленская область 21
- 71. Калининградская область 21
- 72. Новгородская область 20
- 73. Республика Северная Осетия 20
- 74. Липецкая область 19
- 75. Республика Адыгея 19
- 76. Республика Марий Эл 17
- 77. Республика Тыва 17
- 78. Республика Хакасия 17
- 79. г. Севастополь 15
- 80. Камчатский край 13
- 81. Республика Алтай 11
- 82. Чеченская Республика 4
- 83. Еврейская АО 4
- 84. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 980 405 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Московская область, Чеченская Республика 0,2%
- 3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев:
- Московская область 4
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Ярославская область 2
- Москва 10
- Республика Коми 1
- Архангельская область 1
- Санкт-Петербург 9
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 3
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 6
- Республика Дагестан 5
- Ставропольский край 3
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 4
- Пензенская область 1
- Саратовская область 2
- Свердловская область 6
- Ханты-Мансийский АО 1
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 8
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
- Томская область 1
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 16 914 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5905 человек:
- Белгородская область 75
- Брянская область 23
- Владимирская область 21
- Воронежская область 90
- Ивановская область 56
- Калужская область 32
- Костромская область 72
- Курская область 38
- Липецкая область 16
- Московская область 131
- Орловская область 42
- Рязанская область 27
- Смоленская область 25
- Тамбовская область 34
- Тверская область 22
- Тульская область 47
- Ярославская область 53
- Москва 1280
- Республика Карелия 87
- Республика Коми 34
- Архангельская область 52
- Вологодская область 27
- Калининградская область 33
- Ленинградская область 30
- Мурманская область 84
- Новгородская область 30
- Псковская область 14
- Санкт-Петербург 86
- Республика Адыгея 19
- Республика Калмыкия 22
- Республика Крым 28
- Краснодарский край 49
- Астраханская область 86
- Волгоградская область 151
- Ростовская область 136
- Севастополь 8
- Республика Дагестан 46
- Республика Ингушетия 50
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Карачаево-Черкесская Республика 25
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 143
- Республика Башкортостан 35
- Республика Марий Эл 52
- Республика Мордовия 26
- Республика Татарстан 23
- Удмуртская Республика 26
- Республика Чувашия 34
- Пермский край 40
- Кировская область 29
- Нижегородская область 226
- Оренбургская область 176
- Пензенская область 59
- Самарская область 64
- Саратовская область 83
- Ульяновская область 130
- Курганская область 51
- Свердловская область 57
- Тюменская область 25
- Ханты-Мансийский АО 112
- Ямало-Ненецкий автономный округ 126
- Челябинская область 83
- Республика Алтай 30
- Республика Тыва 14
- Республика Хакасия 18
- Алтайский край 137
- Красноярский край 63
- Иркутская область 113
- Кемеровская область 90
- Новосибирская область 38
- Омская область 116
- Томская область 113
- Республика Бурятия 17
- Республика Саха (Якутия) 38
- Забайкальский край 28
- Камчатский край 7
- Приморский край 95
- Амурская область 35
- Магаданская область 30
- Хабаровский край 75
- Сахалинская область 34
За весь период пандемии из стационаров России - 798 466 выздоровевших