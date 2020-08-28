За сутки в России подтверждено 4829 случаев COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам:

1. Москва 654

2. Санкт-Петербург 187

3. Московская область 150

4. Нижегородская область 133

5. Ростовская область 132

6. Ставропольский край 125

7. Свердловская область 121

8. Воронежская область 113

9. Красноярский край 111

10. Волгоградская область 107

11. Кемеровская область 96

12. Саратовская область 93

13. Ульяновская область 89

14. Архангельская область 87

15. Краснодарский край 84

16. Оренбургская область 84

17. Приморский край 80

18. Самарская область 75

19. Иркутская область 73

20. Республика Дагестан 72

21. Республика Калмыкия 68

22. Челябинская область 68

23. Алтайский край 67

24. Мурманская область 66

25. Пензенская область 66

26. Ханты-Мансийский АО 64

27. Кировская область 63

28. Пермский край 59

29. Республика Крым 56

30. Сахалинская область 55

31. Хабаровский край 50

32. Тюменская область 48

33. Ямало-Ненецкий АО 47

34. Новосибирская область 46

35. Республика Бурятия 45

36. Белгородская область 44

37. Республика Саха (Якутия) 43

38. Томская область 42

39. Орловская область 40

40. Ярославская область 40

41. Астраханская область 40

42. Карачаево-Черкесская Республика 39

43. Омская область 39

44. Ивановская область 37

45. Костромская область 36

46. Вологодская область 34

47. Курская область 33

48. Республика Мордовия 33

49. Магаданская область 32

50. Рязанская область 31

51. Ленинградская область 31

52. Республика Башкортостан 31

53. Чувашская Республика 31

54. Псковская область 30

55. Удмуртская Республика 30

56. Республика Ингушетия 29

57. Брянская область 28

58. Калужская область 28

59. Республика Татарстан 28

60. Тульская область 27

61. Республика Коми 27

62. Республика Карелия 26

63. Владимирская область 25

64. Тверская область 25

65. Амурская область 25

66. Забайкальский край 24

67. Тамбовская область 23

68. Курганская область 23

69. Кабардино-Балкарская Республика 22

70. Смоленская область 21

71. Калининградская область 21

72. Новгородская область 20

73. Республика Северная Осетия 20

74. Липецкая область 19

75. Республика Адыгея 19

76. Республика Марий Эл 17

77. Республика Тыва 17

78. Республика Хакасия 17

79. г. Севастополь 15

80. Камчатский край 13

81. Республика Алтай 11

82. Чеченская Республика 4

83. Еврейская АО 4

84. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 980 405 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Московская область, Чеченская Республика 0,2%

3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область 0,3%

За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев:

Московская область 4 Орловская область 1 Смоленская область 1 Тверская область 3 Тульская область 2 Ярославская область 2 Москва 10 Республика Коми 1 Архангельская область 1 Санкт-Петербург 9 Республика Адыгея 1 Республика Калмыкия 3 Республика Крым 2 Краснодарский край 2 Астраханская область 1 Волгоградская область 3 Ростовская область 6 Республика Дагестан 5 Ставропольский край 3 Республика Татарстан 1 Республика Чувашия 2 Пермский край 3 Кировская область 1 Нижегородская область 4 Пензенская область 1 Саратовская область 2 Свердловская область 6 Ханты-Мансийский АО 1 Республика Хакасия 1 Алтайский край 2 Красноярский край 8 Кемеровская область 6 Новосибирская область 3 Омская область 4 Томская область 1 Республика Саха (Якутия) 2 Забайкальский край 1 Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 16 914 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5905 человек:

Белгородская область 75 Брянская область 23 Владимирская область 21 Воронежская область 90 Ивановская область 56 Калужская область 32 Костромская область 72 Курская область 38 Липецкая область 16 Московская область 131 Орловская область 42 Рязанская область 27 Смоленская область 25 Тамбовская область 34 Тверская область 22 Тульская область 47 Ярославская область 53 Москва 1280 Республика Карелия 87 Республика Коми 34 Архангельская область 52 Вологодская область 27 Калининградская область 33 Ленинградская область 30 Мурманская область 84 Новгородская область 30 Псковская область 14 Санкт-Петербург 86 Республика Адыгея 19 Республика Калмыкия 22 Республика Крым 28 Краснодарский край 49 Астраханская область 86 Волгоградская область 151 Ростовская область 136 Севастополь 8 Республика Дагестан 46 Республика Ингушетия 50 Кабардино-Балкарская Республика 16 Карачаево-Черкесская Республика 25 Республика Северная Осетия - Алания 14 Чеченская Республика 3 Ставропольский край 143 Республика Башкортостан 35 Республика Марий Эл 52 Республика Мордовия 26 Республика Татарстан 23 Удмуртская Республика 26 Республика Чувашия 34 Пермский край 40 Кировская область 29 Нижегородская область 226 Оренбургская область 176 Пензенская область 59 Самарская область 64 Саратовская область 83 Ульяновская область 130 Курганская область 51 Свердловская область 57 Тюменская область 25 Ханты-Мансийский АО 112 Ямало-Ненецкий автономный округ 126 Челябинская область 83 Республика Алтай 30 Республика Тыва 14 Республика Хакасия 18 Алтайский край 137 Красноярский край 63 Иркутская область 113 Кемеровская область 90 Новосибирская область 38 Омская область 116 Томская область 113 Республика Бурятия 17 Республика Саха (Якутия) 38 Забайкальский край 28 Камчатский край 7 Приморский край 95 Амурская область 35 Магаданская область 30 Хабаровский край 75 Сахалинская область 34

За весь период пандемии из стационаров России - 798 466 выздоровевших