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28.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4829 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди них 22,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 654
  • 2. Санкт-Петербург 187
  • 3. Московская область 150
  • 4. Нижегородская область 133
  • 5. Ростовская область 132
  • 6. Ставропольский край 125
  • 7. Свердловская область 121
  • 8. Воронежская область 113
  • 9. Красноярский край 111
  • 10. Волгоградская область 107
  • 11. Кемеровская область 96
  • 12. Саратовская область 93
  • 13. Ульяновская область 89
  • 14. Архангельская область 87
  • 15. Краснодарский край 84
  • 16. Оренбургская область 84
  • 17. Приморский край 80
  • 18. Самарская область 75
  • 19. Иркутская область 73
  • 20. Республика Дагестан 72
  • 21. Республика Калмыкия 68
  • 22. Челябинская область 68
  • 23. Алтайский край 67
  • 24. Мурманская область 66
  • 25. Пензенская область 66
  • 26. Ханты-Мансийский АО 64
  • 27. Кировская область 63
  • 28. Пермский край 59
  • 29. Республика Крым 56
  • 30. Сахалинская область 55
  • 31. Хабаровский край 50
  • 32. Тюменская область 48
  • 33. Ямало-Ненецкий АО 47
  • 34. Новосибирская область 46
  • 35. Республика Бурятия 45
  • 36. Белгородская область 44
  • 37. Республика Саха (Якутия) 43
  • 38. Томская область 42
  • 39. Орловская область 40
  • 40. Ярославская область 40
  • 41. Астраханская область 40
  • 42. Карачаево-Черкесская Республика 39
  • 43. Омская область 39
  • 44. Ивановская область 37
  • 45. Костромская область 36
  • 46. Вологодская область 34
  • 47. Курская область 33
  • 48. Республика Мордовия 33
  • 49. Магаданская область 32
  • 50. Рязанская область 31
  • 51. Ленинградская область 31
  • 52. Республика Башкортостан 31
  • 53. Чувашская Республика 31
  • 54. Псковская область 30
  • 55. Удмуртская Республика 30
  • 56. Республика Ингушетия 29
  • 57. Брянская область 28
  • 58. Калужская область 28
  • 59. Республика Татарстан 28
  • 60. Тульская область 27
  • 61. Республика Коми 27
  • 62. Республика Карелия 26
  • 63. Владимирская область 25
  • 64. Тверская область 25
  • 65. Амурская область 25
  • 66. Забайкальский край 24
  • 67. Тамбовская область 23
  • 68. Курганская область 23
  • 69. Кабардино-Балкарская Республика 22
  • 70. Смоленская область 21
  • 71. Калининградская область 21
  • 72. Новгородская область 20
  • 73. Республика Северная Осетия 20
  • 74. Липецкая область 19
  • 75. Республика Адыгея 19
  • 76. Республика Марий Эл 17
  • 77. Республика Тыва 17
  • 78. Республика Хакасия 17
  • 79. г. Севастополь 15
  • 80. Камчатский край 13
  • 81. Республика Алтай 11
  • 82. Чеченская Республика 4
  • 83. Еврейская АО 4
  • 84. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 980 405 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Московская область, Чеченская Республика 0,2%
  • 3. Москва, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область 0,3%

За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев:

  1. Московская область 4
  2. Орловская область 1
  3. Смоленская область 1
  4. Тверская область 3
  5. Тульская область 2
  6. Ярославская область 2
  7. Москва 10
  8. Республика Коми 1
  9. Архангельская область 1
  10. Санкт-Петербург 9
  11. Республика Адыгея 1
  12. Республика Калмыкия 3
  13. Республика Крым 2
  14. Краснодарский край 2
  15. Астраханская область 1
  16. Волгоградская область 3
  17. Ростовская область 6
  18. Республика Дагестан 5
  19. Ставропольский край 3
  20. Республика Татарстан 1
  21. Республика Чувашия 2
  22. Пермский край 3
  23. Кировская область 1
  24. Нижегородская область 4
  25. Пензенская область 1
  26. Саратовская область 2
  27. Свердловская область 6
  28. Ханты-Мансийский АО 1
  29. Республика Хакасия 1
  30. Алтайский край 2
  31. Красноярский край 8
  32. Кемеровская область 6
  33. Новосибирская область 3
  34. Омская область 4
  35. Томская область 1
  36. Республика Саха (Якутия) 2
  37. Забайкальский край 1
  38. Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 16 914 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5905 человек:

  1. Белгородская область 75
  2. Брянская область 23
  3. Владимирская область 21
  4. Воронежская область 90
  5. Ивановская область 56
  6. Калужская область 32
  7. Костромская область 72
  8. Курская область 38
  9. Липецкая область 16
  10. Московская область 131
  11. Орловская область 42
  12. Рязанская область 27
  13. Смоленская область 25
  14. Тамбовская область 34
  15. Тверская область 22
  16. Тульская область 47
  17. Ярославская область 53
  18. Москва 1280
  19. Республика Карелия 87
  20. Республика Коми 34
  21. Архангельская область 52
  22. Вологодская область 27
  23. Калининградская область 33
  24. Ленинградская область 30
  25. Мурманская область 84
  26. Новгородская область 30
  27. Псковская область 14
  28. Санкт-Петербург 86
  29. Республика Адыгея 19
  30. Республика Калмыкия 22
  31. Республика Крым 28
  32. Краснодарский край 49
  33. Астраханская область 86
  34. Волгоградская область 151
  35. Ростовская область 136
  36. Севастополь 8
  37. Республика Дагестан 46
  38. Республика Ингушетия 50
  39. Кабардино-Балкарская Республика 16
  40. Карачаево-Черкесская Республика 25
  41. Республика Северная Осетия - Алания 14
  42. Чеченская Республика 3
  43. Ставропольский край 143
  44. Республика Башкортостан 35
  45. Республика Марий Эл 52
  46. Республика Мордовия 26
  47. Республика Татарстан 23
  48. Удмуртская Республика 26
  49. Республика Чувашия 34
  50. Пермский край 40
  51. Кировская область 29
  52. Нижегородская область 226
  53. Оренбургская область 176
  54. Пензенская область 59
  55. Самарская область 64
  56. Саратовская область 83
  57. Ульяновская область 130
  58. Курганская область 51
  59. Свердловская область 57
  60. Тюменская область 25
  61. Ханты-Мансийский АО 112
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 126
  63. Челябинская область 83
  64. Республика Алтай 30
  65. Республика Тыва 14
  66. Республика Хакасия 18
  67. Алтайский край 137
  68. Красноярский край 63
  69. Иркутская область 113
  70. Кемеровская область 90
  71. Новосибирская область 38
  72. Омская область 116
  73. Томская область 113
  74. Республика Бурятия 17
  75. Республика Саха (Якутия) 38
  76. Забайкальский край 28
  77. Камчатский край 7
  78. Приморский край 95
  79. Амурская область 35
  80. Магаданская область 30
  81. Хабаровский край 75
  82. Сахалинская область 34
За весь период пандемии из стационаров России - 798 466 выздоровевших
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