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28.08.2020 15:07
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

Текст: Владимир Шилов

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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По ее словам, американские рестрикции против военных ученых являются формой недобросовестной конкуренции, что наносит вред не только РФ.

"Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19. Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают - и успешно - над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США", - говорится в распространенном комментарии Захаровой.

Она напомнила, что доводы Вашингтона, согласно которым попавшие под санкции НИИ якобы причастны к программе химического и биологического оружия, не были подкреплены конкретными доказательствами.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Россия и США Санкции и антисанкции

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