Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, американские рестрикции против военных ученых являются формой недобросовестной конкуренции, что наносит вред не только РФ.

"Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19. Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают - и успешно - над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США", - говорится в распространенном комментарии Захаровой.

Она напомнила, что доводы Вашингтона, согласно которым попавшие под санкции НИИ якобы причастны к программе химического и биологического оружия, не были подкреплены конкретными доказательствами.