Афины ответили на заявление Турции об угрозе войны

МИД Греции прокомментировал заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт. В дипломатическом ведомстве напомнили Анкаре о "международном праве и ценностях, на которых построен современный международный порядок".

"Беспрецедентное представление Турции о том, что она может угрожать соседним странам применением силы, когда они осуществляют свои законные права, противоречит современной политической культуре и основополагающим положениям международного права, - передает РИА Новости заявление греческого МИД. - Мы призываем Турцию осознать, что международное право и ценности, на которых построен современный международный порядок, обязательны для всех стран мира. Они не применяются выборочно, и международное сообщество обязано защищать их, поскольку их нарушение свидетельствует о максимальном риске",

Напомним, что дипломатическая перепалка между двумя странами началась в начале августа, когда Анкара предупредила о начале сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Греция в ответ объявила о расширении до 12 миль своих территориальных вод в Ионическом море. Турецкий вице-президент тогда заявил, что это решение Афин может спровоцировать военный конфликт и Анкара предпримет все необходимое для защиты "каждого квадратного сантиметра своих вод" в Средиземноморье.