Новости

Блок "Для развития / За! " и "Прогрессивные" лидирует на выборах в Рижскую думу 23:11
Месси отказался прибыть в расположение "Барселоны" 23:05
Суд арестовал подозреваемых в нападении на автобус на трассе "Киев - Харьков" 22:19
Афины ответили на заявление Турции об угрозе войны 21:51
Судьи лишили Романа Мазепина победы в гонке "Формулы-2" 20:38
Дорога в обход Балашихи и Ногинска обойдется в 80 млрд рублей 19:20
В Германии объявили о повышении налогов для богатых 19:02
Столичная ГИБДД начала выявлять нарушителей среди байкеров и велосипедистов 18:19
В Крыму открыли первую на полуострове академию футбола 18:08
Названы дата и место прощания с актером Владимиром Андреевым 17:48
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне 17:42
Петр Бирюков: В субботу московские дороги и тротуары промыли с шампунем 16:59
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку 16:29
Вышел новый трейлер второго сезона "Темных начал" 16:22
Заповедник "Утриш" под Анапой закрыли для туристов после пожара 15:17
В Берлине разогнали противников мер по борьбе с коронавирусом 15:14
Актер Валерий Янклович ограблен в Москве 15:11
Марат Хуснуллин: В ПФО - одни из высочайших темпов строительства дорог 14:23
Тренер Федора Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом 13:51
Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой 13:48
СКР проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании 13:47
Песков: Путин пока не планирует визит в Беларусь 13:41
"Секретные материалы" вернутся на экраны в новом формате 13:34
Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет 13:31
На ЧФ российские водолазы отработали спасение подлодки 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
29.08.2020 21:51
Рубрика: В мире

Афины ответили на заявление Турции об угрозе войны

МИД Греции прокомментировал заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт. В дипломатическом ведомстве напомнили Анкаре о "международном праве и ценностях, на которых построен современный международный порядок".

Фото: Reuters
Столкновение Турции и Греции в Средиземноморье становится неизбежным

"Беспрецедентное представление Турции о том, что она может угрожать соседним странам применением силы, когда они осуществляют свои законные права, противоречит современной политической культуре и основополагающим положениям международного права, - передает РИА Новости заявление греческого МИД. - Мы призываем Турцию осознать, что международное право и ценности, на которых построен современный международный порядок, обязательны для всех стран мира. Они не применяются выборочно, и международное сообщество обязано защищать их, поскольку их нарушение свидетельствует о максимальном риске",

Напомним, что дипломатическая перепалка между двумя странами началась в начале августа, когда Анкара предупредила о начале сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Греция в ответ объявила о расширении до 12 миль своих территориальных вод в Ионическом море. Турецкий вице-президент тогда заявил, что это решение Афин может спровоцировать военный конфликт и Анкара предпримет все необходимое для защиты "каждого квадратного сантиметра своих вод" в Средиземноморье.

В мире Европа Греция

Главное сегодня

Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию
Вступило в силу постановление, разрешающее регистрацию транспорта в МФЦ
Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам
Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой
Молдавия с первого сентября откроет свои границы для россиян
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах