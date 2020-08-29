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29.08.2020 23:11
Рубрика: В мире

Блок "Для развития / За! " и "Прогрессивные" лидирует на выборах в Рижскую думу

Текст: Юрий Сизов

После внеочередных выборов в Рижскую думу, состоявшихся в субботу в латвийской столице, по данным сразу нескольких экзитполов, включая агентство ЛЕТА и Рижского университета имени Страдыня, лидирует список "Для развития / За! " и "Прогрессивные", набрав 26,6%, информирует Delfi.

Фото: iStock
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Второе место, по тем же источникам, занимает социал-демократическая партия "Согласие" - 18,9%. Пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в думу, предварительно преодолевает "Новое единство" - 14,8% и единый список национального объединения и Латвийского объединения регионов, у которых 8,8%.

"Честь служить Риге" набирает 7,4%, Новая консервативная партия - 6,2%, а Русский союз Латвии - 5,2%.

Центральная избирательная комиссия Латвии, сообщают местные новостные порталы, уже начала подсчет голосов после закрытия избирательных участков в 22.00 по московскому времени. Предварительные результаты выборов, уточняют местные агентства, будут известны ближе к утру воскресенья.

Кстати, согласно данным, которые поступили от ЦИК, активность избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу составила 38,57% - 163 014 человек, включая данные предварительного голосования. А всего, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в списках избирателей на выборах в этом году был зарегистрирован 422 681 человек. Голосовать в этом году могли совершеннолетние граждане ЛР и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории Риги.

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