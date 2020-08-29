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29.08.2020 23:35
Рубрика: В мире

Борису Джонсону предстоят разборки с однопартийцами из-за своей политики

Текст: Максим Макарычев
Британскому премьер-министру Борису Джонсону грозит серьезное разбирательство с депутатами-консерваторами в Палате общин, которая возобновляет свою работу во вторник, 1 сентября. Сам Джонсон должен предстать перед влиятельным комитетом по связям нижней палаты британского парламента 16 сентября. Ожидается, что на этом заседании законодатели потребуют от премьера объяснить работу его правительства по локализации пандемии коронавируса.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Однопартийцы премьера крайне недовольны непродуманной стратегией его правительства в борьбе со смертельной инфекцией и последовавшим в последние недели резким спадом популярности консерваторов. Вдобавок, обнародованный в субботу опрос Opinium for the Observer нанес очередной удар по моральному духу консерваторов. Всего за пять месяцев лейбористы полностью сократили впечатляющее 26-процентное отставание от тори в национальных опросах. Теперь две ведущие британские партии идут вровень с 40 процентами в рейтинге доверия избирателей. В свою очередь личные рейтинги Джонсона, которые ранее также были высокими, в настоящее время уже значительно отстают в опросе от показателей лидера лейбористов Кейра Стармера. Либерал-демократы под руководством своего нового лидера Эда Дэйви, избранного на прошлой неделе, имеют 6 процентов в рейтинге доверия избирателей. По словам Адама Драммонда из службы Opinium, в первый раз с июля 2019 года, когда обе основные партии находились в свободном падении и теряли голоса в пользу партии Brexit и либерал-демократов, тори и лейбористы сравнялись друг с другом. Причиной падения популярности премьера, отмечают аналитики, могло стать его поведение во время отпуска в горах Шотландии, когда Джонсон с молодой подругой перелезли через забор на поле фермера-овцевода, без его разрешения поставили там палатку в форме колокольни, и, несмотря, на сухую траву на участке, разожгли на нем костер.

"Партия в отчаянии", - сказал в интервью изданию Observer Чарльз Уокер, который является заместителем председателя влиятельного комитета нижней палаты британского парламента. Он пояснил, что во время каникул некоторые депутаты тори изо всех сил пытались поддержать и защищать свое правительство перед избирателями, разгневанными непродуманной политикой кабинета министров по борьбе с коронавирусом. Уокер весьма едко охарактеризовал действия Дауинг-стрит. "Слишком часто кажется, что это правительство облизывает свой палец и тычет им в воздухе, чтобы увидеть, в какую сторону дует ветер. Это неустойчивый подход к управлению и к правительству в целом", - сказал политик, которого считают твердым сторонником Бориса Джонсона, добавив, что независимо от того, является ли этот подход преднамеренным или случайным, атмосфера неопределенности, которую он создает, является "неустойчивой и подрывает моральный дух общества".

Недавнее фиаско в отношении сданных результатов школьных экзаменов и другие непродуманные изменения в политике, последний из которых был связан с неопределенностью к ношению лицевых покрытий в школах, заставили многих депутатов-консерваторов прийти к выводу, что Джонсон и его члены кабинета министров потеряли контроль не только над противодействию пандемии, но и над работой правительства в целом, отмечает Guardian. Консервативные депутаты, в том числе многие бывшие министры с большим опытом работы в правительстве, также все больше раздражены тем, что их голоса и опасения, а также мнения других высокопоставленных официальных лиц с многолетним стажем работы, продолжают игнорироваться Джонсоном и его министрами. По их мнению, власть и принятие решений все в большей степени сконцентрированы в "узкой, но неопытной группе политиков" на Даунинг-стрит.

Фото: Jack Hill / POOL / AFP
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Встревоженные консервативные депутаты особенно разочарованы тем, как министр образования Гэвин Уильямсон справляется со своими обязанностями. Они считают преждевременным, запланированное на вторник открытие школ в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, которое произойдет впервые с марта. В пятницу учителя и их профсоюзы начали новые атаки на Уильямсона после того, как его ведомство в последний момент выпустил руководство для школ о том, как справиться со вспышками COVID-19, дав им всего несколько дней на принятие решений. Пикантность ситуации придало и то, что директора запросили такое руководство еще в начале пандемии, однако те, кто особенно настаивал на его принятии, в итоге были уволены чиновниками министерства образования.

Между тем

Руководители британских медицинских учреждений обвинили Даунинг-стрит в невыполнении своего обещания о регулярном тестировании на коронавирус для персонала и постояльцев всех домов престарелых почти через шесть месяцев после того, как Британия ввела карантин. Профессор Мартин Грин, исполнительный директор общественной ассоциации Care England, сообщил, что он неоднократно просил высокопоставленных чиновников выполнить обещание министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока о том, что "каждый дом престарелых" в Альбионе будет регулярно проходить тестирование на вирус. Грин сказал, что во многих частях страны тестирование по-прежнему не проводится, что не позволяет родственникам посещать своих пожилых и одиноких близких.

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