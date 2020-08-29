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29.08.2020 18:08
Рубрика: Культура

Детский музыкальный Театр им.Наталии Сац объявил планы на новый 55-й сезон

Текст: Мария Бабалова
Уставшие от разлуки и безработицы в карантине актеры единственного в мире Детского музыкального театра первое представление нового театрального года - сбор труппы - отменять не стали. Артисты радовались встречи друг с другом, как дети, и не скрывали, что амбарного замка на дверях родного театра боятся больше любой телесной хвори. Главные события нового сезона - премьеры, гастроли и долгожданная реконструкция.

Встречу начали с просмотра фильма о жизни в самоизоляции и чествования коллег. Вручили почётные грамоты артистам труппы и членам постановочного коллектива. Поздравили дуайена, старейшину театра, Роксану Николаевну Сац с присуждением ей премии "Золотая маска" за вклад в театральное искусство.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Театр им. Пушкина откроет сезон премьерой для врачей

Главное событие для театра - это премьеры. На юбилейный сезон их запланировано три и все на Малой сцене, так как на основной будут работать строители. Одним из новых названий в афише станет шуточный балет Кирилла Симонова "Три поросенка" на музыку Франсиса Пуленка - смешная современная сказка с очаровательной сценографией Екатерины Злой. Еще одной премьерой станет спектакль "В шесть часов вечера после войны", названный режиссёром Валерием Меркуловым "героической музыкальной комедией". Эта постановка будет основана на одноименном фильме Ивана Пырьева с музыкой Тихона Хренникова и станет своеобразным музыкальным римейком советского киношедевра. Новую партитуру для Театра Сац создал один из ведущих современных композиторов-неоклассиков Михаил Броннер. Над постановкой написанной им оперы по книге Георгия Остера "Вредные советы" будет работать молодая творческая команда во главе с режиссером Валентиной Грищенко.

В планах театра - две гастрольные поездки в рамках федеральной программы "Большие гастроли": в сентябре - в Саратов со спектаклями "Волшебник изумрудного города", "Кошкин дом" и "Теремок", в ноябре - в Волгоград. В апреле 2021 года театр запланированы гастроли спектакля "Картинки с выставки" - копродукции с театром Taschenoper - в Вене.

В октябре и ноябре театр будет принимать активное участие в проведении Пятого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку", примет на своей сцене несколько спектаклей региональных музыкальных театров и покажет прошлогоднюю премьеру Георгия Исаакяна, первую в России постановку оперы Филиппа Гласса "Les Enfants Terribles / Жестокие дети" по мотивам романа Жана Кокто. А в марте театр проведет Всероссийский фестиваль школьных самодеятельных детских театров "Москва-Театр- Школа".

Прямая речь

Георгий Исаакян, худрук Театра имени Н.И. Сац

Мы должны быть осторожны и беречь друг друга. мы будем двигаться осторожно по очень тонкому льду... Нам предстоит странный сезон. Долгосрочное планирование, за которое мы раньше так боролись, теперь уходит в прошлое, летом мы перешли на краткосрочные планы. Эта очень трудоёмкая работа короткими перебежками, что будет сохраняться, думаю, еще долго, и такая ситуация во всем мире! Это огромный удар по всему театральному искусству! Но у нас юбилей - 55-й сезон. И мы всё же планируем праздновать в ноябре.

К тому же время карантина было потрачено с пользой на уборку и оптимизацию пространств в постановочных цехах. Это была колоссальная работа. И в наших стенах уже началась реконструкция: летом велись работы альпинистами, которые отчищали фасад театра. Теперь он сияет и именно такой, каким был в момент открытия театра.

Культура Театр Музыкальный театр РГ-Фото

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