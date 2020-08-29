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29.08.2020 00:22
Рубрика: В мире

Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

В Калифорнии (запад США) потерпел крушение военный вертолет Black Hawk, передает ТАСС со ссылкой на информацию местных СМИ.

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Сообщается, что авария произошла неподалеку от г.Сан-Диего. Погибли по меньшей мере два человека и еще трое ранены.

"[Боевая] единица Командования специальными операциями Армии США проводила тренировку поблизости от Коронадо в штате Калифорния 27 августа, когда произошел воздушный инцидент, - подтвердили в Командование специальными операциями Армии Соединенных Штатов . - Двое военнослужащих погибли и трое пострадали. Территория оцеплена, ведется расследование инцидента".

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