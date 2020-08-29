Геронтолог назвал переломные моменты в старении человека

Специалисты выделяют три так называемых "переломных" возраста в жизни взрослого человека с биологической точки зрения.

Как пояснил kp.ru геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев, первым подобным "переломом" можно считать 45-летие. Этот возраст характеризуется тем, что "в целом завершается реализация репродуктивной функции". А примерно в 60 лет замедляется деление клеток и регенерация тканей. Это может отразиться на поддержании жизненно важных функций организма. Люди этого возраста в среднем страдают от трех хронических заболеваний.

Третьим "переломом" в жизни человека может стать 75-летие. У человека этого возраста страдает внеклеточный матрикс, составляющий основу соединительной ткани для поддержки клеток и участвующий в передаче химических веществ. Защитные барьеры перестают работать в необходимой степени, начинаются проблемы с различными органами, включая головной мозг, растет количество хронических заболеваний. В среднем их становится семь.

Но, как уточняет эксперт, речь идет именно об усредненных данных. На ситуацию влияют, например, питание, физическая активность, экология, уровень стресса и способность справляться с ним. Немаловажным фактором является также ранняя диагностика и лечение хронических болезней. При этом серьезные проблемы со здоровьем у россиян начинаются раньше, чем у европейцев.

Жителям России, по словам Алексея Москалева, не хватает культуры здорового питания, доступности фитнес-залов и диагностических центров, а также информированности о негативном влиянии вредных привычек.

"Эффективность профилактических мер, в том числе на уровне государства, способствует профессиональному долголетию и экономит огромные средства. Профилактика - лучшее лечение", - подчеркивает эксперт.