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29.08.2020 14:35
Рубрика: Общество

Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Текст: Сергей Тихонов
Въезд в Россию для получения образования с 1 сентября или для продолжения учебы с 15 октября могут разрешить иностранным студентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В документе указывается, что прибывающие в нашу страну для обучения иностранные граждане, должны иметь справку, подтверждающую отрицательный результат обследования на COVID-19, методом ПЦР, полученный не ранее чем за три дня до приезда в Россию.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".

Общество Образование Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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