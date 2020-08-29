Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

В документе указывается, что прибывающие в нашу страну для обучения иностранные граждане, должны иметь справку, подтверждающую отрицательный результат обследования на COVID-19, методом ПЦР, полученный не ранее чем за три дня до приезда в Россию.

Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".