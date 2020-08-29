Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Истребители НАТО сопровождали полет самолетов морской авиации ВМФ России над пятью морями, Тихим океаном и трассой Севморпути. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. По его словам, истребители стран НАТО поднимались на сопровождение российских самолетов, проводивших полеты в рамках учений "Океанский щит - 2020".

"Десять противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО", - сказал адмирал Евменов, под руководством которого проходят учения.

Он отметил, что нарушений мер безопасности и Международных правил использования воздушного пространства не допущено. По его словам, в ходе выполнения полетов экипажи морской авиации продемонстрировали высокий профессионализм, подтвердили боевую готовность к решению поставленных задач в любых районах мирового океана при любых условиях обстановки.

Главком также сообщил, что в рамках учений "Океанский щит - 2020" морская авиация четырех флотов Военно-морского флота России выполнила одновременные вылеты . "В рамках военно- морского учения "Океанский щит - 2020" и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-морского флота", - сказал Евменов.

Как передает ТАСС, российские самолеты находились в воздухе более 12 часов, за это время они преодолели маршруты протяженностью более 10 тысяч км. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушное пространство США или Канады.