К Японии приближается тайфун "Мэйсак"

Тайфун "Мэйсак", которому в Японии присвоен порядковый номер 9, идет в направлении префектуры Окинава. Главное метеоуправление страны предупреждает, что к понедельнику он перейдет в категорию "чрезвычайно сильный".

Сейчас тайфун находится к востоку от Филиппин. Скорость ветра в его эпицентре составляет 30, а при порывах - 40 метров в секунду. В понедельник, когда шторм приблизится к Окинаве, она составит 50, а при порывах 70 метров в секунду, уточняет РИА Новости.

Сообщается, что тайфун уйдет на северо-запад, пройдет над Восточно-китайским морем, а после выйдет в Японское.