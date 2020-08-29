Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам

Кабинет министров одобрил направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска.

"Правительство выделит почти 22 миллиарда рублей для этих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании в четверг. Он попросил ускорить перечисление денег в регионы, чтобы люди как можно быстрее получили свои деньги.

Вице-премьер Татьяна Голикова в среду на совещании у президента рассказала, что 12,1 миллиарда рублей предусмотрены для так называемых президентских выплат и еще 9,8 миллиарда - на региональные доплаты.