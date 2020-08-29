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29.08.2020 13:47
Рубрика: Общество

Казахстан благодарит РФ и США за денуклеаризацию Семипалатинского полигона

Текст: Александр Емельяненков
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию и США за совместную работу в сфере ядерного разоружения и практическую помощь, оказанную Москвой и Вашингтоном в денуклеаризации Семипалатинского ядерного полигона. Обращение президента Казахстана опубликовано на его официальном сайте сегодня, 29 августа.
Две даты на этом календаре - испытание первой атомной и первой водородной бомб - навсегда останутся в истории Семипалатинского полигона. Фото: Александр Емельяненков Две даты на этом календаре - испытание первой атомной и первой водородной бомб - навсегда останутся в истории Семипалатинского полигона. Фото: Александр Емельяненков
Две даты на этом календаре - испытание первой атомной и первой водородной бомб - навсегда останутся в истории Семипалатинского полигона. Фото: Александр Емельяненков

Этот день в конце лета знаменателен трижды.

Фото: ФГУП "Атомфлот"
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В 1949 году, 29 августа, на башне вновь образованного полигона в Семипалатинской области Казахстана было взорвано первое ядерное устройство, созданное в СССР. Тем самым был положен конец монополии США на ядерное оружие, которая тянулась четыре года - с ядерного испытания в пустыне Аламогордо 16 июля 1945 года и последовавших затем атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

В 1991 году, 29 августа, указом Нурсултана Назарбаева, ставшего первым президентом Казахстана как суверенного государства, испытательный ядерный полигон на его территории в Семипалатинской области был объявлен закрытым.

А 2 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 64/35, предложенной Казахстаном, объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний (International Day against Nuclear Tests). Официально он отмечается с 2010 года.

В этом году из-за пандемии коронавируса приуроченные к 29 августа симпозиумы, конференции, выставки, пресс-конференции прошли и проходят в онлайн формате. Но цель все та же - информировать людей о последствиях испытаний ядерного оружия и активизировать усилия ООН, государств, межправительственных и неправительственных организаций для всеобщего и полного запрещения ядерных испытаний.

Главный пульт Семипалатинского полигона теперь главный экспонат в его музее. Фото: Александр Емельяненков

В Казахстане, как следует из обращения нынешнего президента, важность и актуальность этих задач понимают острее других. Не подлежит сомнению тот факт, что ядерные испытания во всех странах, где они проводились, нанесли ощутимый вред здоровью людей и окружающей среде. А в случае Семипалатинского полигона, по словам президента Токаева, "они стали причиной высокой заболеваемости и смертности среди населения, привели к интенсивному радиоактивному заражению прилегающих территорий".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава государства напомнил, что на территориях, примыкающих к ядерному полигону, проживало около 1,5 миллионов человек. И практически каждый третий, по оценкам специалистов, в той или иной степени подвергся облучению. Сейчас завершается комплексное экологическое обследование всей территории Семипалатинского полигона, а это 18,5 тысячи квадратных километров, что соизмеримо с площадью некоторых европейских государств.

Научно-технические и инженерные работы, обеспечившие безопасное состояние бывшего Семипалатинского испытательного полигона, президент Касым-Жомарт Токаев назвал "беспрецедентными". И подчеркнул, что денуклеаризация полигона проходила в рамках широкого взаимодействия Казахстана с Россией, США, а также международными организациями, в первую очередь, МАГАТЭ.

"Мы выражаем большую признательность нашим партнерам за многолетнее и плодотворное сотрудничество в этой стратегически важной сфере", - заключил глава Казахстана.

Досье "РГ"

За 75 лет со времени первого ядерного испытания (16 июля 1945 года, США) было приведено в действие с испытательными и иными целями более двух тысяч ядерных взрывных устройств. В том числе две фактические бомбардировки японских городов, несколько войсковых учений с использованием ядерного оружия, а также свыше 120 так называемых ядерных взрывов в мирных целях (в США и СССР).

Сухая статистика выглядит так. США - 1032 взрыва (в 1945-1992 гг.), СССР - 715 (1949-1990), Великобритания - 45 (1952-1991), Франция - 210 (1960-1996), Китай - 45 (1964-1996), Индия - 6 (1974 и 1998), Пакистан - 6 (1998), КНДР - 6 (2006-2017).

Как следует из отчета ООН, Великобритания и Франция все свои испытания проводили в заморских владениях, США за пределами своей территории, в том числе на островах в Тихом океане, взрывали 11 раз.

В СССР ядерные испытания, пуски ракет в ядерном оснащении и бомбометания с самолета проводили на Семипалатинском полигоне, на четырех площадях и акваториях Северного полигона на Новой Земле, на Тоцком войсковом полигоне в Оренбургской и на полигоне Купустин Яр в Астраханской областях.

В картинах Карипбека Куюкова - личная боль и сострадание к тем, кто родился и жил у границ полигона. Фото: Александр Емельяненков
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