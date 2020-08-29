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29.08.2020 23:39
Рубрика: Спорт

Команда Русинова стала второй на гонке в Ле-Кастелле

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба G-Drive Racing
Фото: Пресс-служба G-Drive Racing

Российская команда G-Drive Racing заняла второе место на этапе европейской серии Ле-Ман.

Организаторам Европейской серии Ле-Ман пришлось срочно изменять планы. Из-за вспышки коронавируса в Каталонии гонку пришлось срочно переносить из Барселоны. В качестве замены испанского автодрома была выбрана знаменитая гоночная трасса в Ле-Кастелле, носящая имя Поля Рикара. Именно здесь чуть больше месяца назад прошел первый этап текущего сезона, результаты на котором для G-Drive Racing были неоднозначными.

На третьем этапе G-Drive Racing вновь ставил задачу победить и подняться в общем зачете выше занимаемого 4-го места. Но была и еще одна интрига - кадровая, которая, пожалуй, представлялась не менее значимой, чем набор очков. В экипаже №26 произошли перестановки. На второй этап в Ле-Кастелле вместе с Романом Русиновым и Микаэлем Йенсеном был заявлен экс-пилот Ф-1, двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь. Француз заменил в экипаже Ника де Вриса.

"Можно сказать, что эта гонка станет для нашей команды боевой репетицией перед главным стартом года - марафоном "24 часа Ле-Мана - говорил перед стартом 3-го этапа Роман Русинов. - Очень важно, что в этот уик-энд мы выступим в том же составе, что и на кольце Сартэ меньше чем через месяц. Я рад возвращению в наш экипаж Жан-Эрика Верня. Несомненно, он усилит команду. Задача на гонку не только в том, чтобы подготовиться к "24 часам Ле-Мана". Мы собираемся открыть счет победам в текущем сезоне ELMS. Обстоятельства мешали нам на двух первых этапах занять первое место, но наш прототип показывал хорошую скорость. Приложим все силы, чтобы прийти к финишу в Ле-Кастелле первыми".

Сумбурная квалификация, в ходе которой погодные условия внесли серьезные изменения в распределение мест на старте, не внесла изменений в планы команды. G-Drive Racing вновь возглавили гонку, но начало четвертого часа, как и на предыдущем заезде, внесло свои коррективы. Прототип Aurus 01 развернулся, а экипаж 26 G-Drive Racing с первого места переместился на 4-е. Финишную черту Жан-Эрик Вернь пересек вторым, уступив первое место Филипе Альбукерке из United Autosports.

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