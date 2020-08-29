Курсанты Военного университета приняли военную присягу у главного храма

Около 450 курсантов первого курса Военного университета Минобороны России приняли военную присягу на соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот".

Подобная церемония у главного храма Вооруженных сил страны прошла впервые. Клятву произнесли 444 курсанта, из которых 30 - девушки.

"Сегодня в жизни курсантов первого курса важное и знаменательное событие - принятие присяги на верность своей Родине - Российской Федерации. Приведение к военной присяге - священный ритуал и славная традиция российской армии. Быть верным своей Родине, достойно исполнять воинский долг, защищать ее свободу и независимость - конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации", - сказал заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на торжественной церемонии.

Военный университет является многопрофильным учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных сил РФ. Он готовит специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово- экономического, юридического, филологического и военно- дирижерского профилей подготовки. Также в нем проходят обучение представители иностранных армий из 23 стран.