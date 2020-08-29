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29.08.2020 11:21

Майк Помпео выплеснул амбиции на Ближнем Востоке

Майк Помпео уже грезит выборами 2024 года. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Майк Помпео уже грезит выборами 2024 года. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Майк Помпео уже грезит выборами 2024 года. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Госсекретарь США Майк Помпео завершил свою поездку на Ближний Восток. Как предполагалось ранее, важной целью визита политика является эскалация напряженности в отношении Ирана, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Во время встречи с лидерами Ближнего Востока Помпео неоднократно призывал к "совместному противодействию дурному влиянию Ирана". 27 августа Майк Помпео опубликовал в социальных сетях объявление о том, что Соединенные Штаты возобновят санкции против Ирана с 20 сентября. Такое действие идет вразрез с консенсусом Совета Безопасности ООН и поощряет унилатерализм.

Сегодня весь мир сталкивается с последствиями эпидемии COVID-19. Неспокойный ближневосточный регион как никогда нуждается в мирной и стабильной ситуации развития и сплоченном международном сотрудничестве. Майк Помпео отчаянно провоцировал конфронтацию, исходя из корыстных интересов США, и полностью игнорировал интересы народов Ближнего Востока.

В ходе визита М. Помпео назвал нормализацию дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем важным успехом добрых дипломатических услуг американского руководителя. А на самом деле причины улучшения отношений между ОАЭ и Израилем заключаются в двустороннем перспективном экономическом сотрудничестве и совместном сдерживании дальнейшего развития "Шиитской дуги".

Следует отметить, что Помпео в Иерусалиме выступил с речью, посвященной поддержке переизбрания лидера США на следующий срок. Американская телерадиокомпания NBC комментирует, что это выступление дало американским евангелистам-избирателям ясный сигнал. Ведь если Помпео примет участие в президентских выборах 2024 года, поддержка со стороны евангелистов будет очень важна. Это не первый раз, когда этот политик хочет заручиться их голосами. По-видимому, для него нет ничего важнее, чем президентские выборы в 2024 году.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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