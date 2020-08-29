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29.08.2020 08:59
Рубрика: Власть

МИД РФ: Накануне выборов в Черногории вновь разыгрывается антироссийская карта

Текст: Александр Борисов
В МИД России серьезно обеспокоены ситуацией, складывающейся в Черногории накануне выборов в национальный парламент 30 августа. Высшие черногорские чины ради собственных политических и электоральных интересов пускают в ход весь конфронтационный арсенал, сознательно нагнетают напряженность.

При этом не ограничиваются атаками на внутренних конкурентов и снова энергично разыгрывают антироссийскую карту. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Фото: Ольга Головко/РИА Новости
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"Москву заранее голословно обвиняют в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, приписывают реализацию "имперских амбиций на Балканах", - указывают дипломаты. - Участились намеки на возможное повторение сценария 2016 года, когда в стране была развязана истерия на тему "попытки государственного переворота", за которой якобы стояли некие "российские агенты".

В МИД России с сожалением констатировали, что у нынешнего черногорского руководства вошло в привычку всякий раз накануне важных общественно-политических событий стимулировать русофобские настроения, безапелляционно представлять Россию в образе врага, на которого в случае чего можно списать все беды - в духе западных корпоративных установок. "Такой потребительский подход к нашим двусторонним отношениям, и без того переживающим не лучшие времена, резко контрастирует с периодически поступающими из Подгорицы сигналами о заинтересованности в российско-черногорской нормализации, - отмечают дипломаты. - Пока же видим, как продолжает накапливаться негатив, формируется недружественная атмосфера вокруг посещающих Черногорию россиян, которых с недавних пор власти этой страны вновь стали активно зазывать на местные курорты".

Напомним, что в ходе предстоящих 30 августа выборов в Черногории за 81 место в парламенте страны намерены побороться одиннадцать избирательных списков - пять партий и шесть коалиций. Согласно социологическим опросам, у оппозиции впервые появляется реальный шанс победить Демократическую партию социалистов действующего черногорского президента Мило Джукановича, инициировавшего принятие скандального дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". При этом политик уже заявил, что на этих выборах ожидает "победы над Церковью".

В этой связи показательным является и тот факт, что митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий выразил намерение принять участие в избирательном процессе: "В свои 82 года я впервые буду голосовать на парламентских выборах и призываю всех проголосовать за защиту святынь, творений Бога, которые в Черногории подвергаются нападкам со стороны тех, кто не знает, что такое святыни".

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