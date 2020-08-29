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29.08.2020 00:31
Рубрика: Экономика

Пенсию за выслугу лет можно будет получить быстрее

Текст: Ольга Игнатова
Государственная пенсия за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим может быть назначена быстрее, если все необходимые документы для ее расчета будут передаваться в Пенсионный фонд России в электронном виде.

Об этом говорится в разработанном Минтрудом проекте приказа. В действующие правила предлагается внести изменения и дополнения, позволяющие организовать электронное взаимодействие между Пенсионным фондом и федеральными государственными органами. Кроме того, корректируется содержание формы представления федерального органа к назначению (перерасчету) пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих.

Фото: iStock
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"Такой способ взаимодействия упростит процедуру передачи комплекта документов из федерального государственного органа в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также их дальнейшее взаимодействие по комплекту (например, в связи с необходимостью запроса недостающих документов, уточнения поступившей информации) и, как следствие, сократится срок получения первой выплаты пенсии за выслугу лет гражданином, так как письма и необходимые документы будут поступать и регистрироваться в соответствующем органе в день их отправки", - говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас документы отправляются по почте. Срок доставки их в таком случае составляет от пяти и более дней.

Пенсия за выслугу лет назначается при приобретении определенного стажа государственной гражданской службы. Как поясняет Пенсионный фонд России, продолжительность стажа государственной гражданской службы, требуемого для установления пенсии за выслугу лет, с 2017 года увеличивается поэтапно (ежегодно на 6 месяцев) - с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году.

Иными словами в 2020 году стаж для назначения пенсии за выслугу лет должен быть 17 лет, в 2021 - 17 лет 6 месяцев, в 2022 - 18 лет, в 2023 - 18 лет 6 месяцев, в 2024 - 19 лет, в 2025 - 19 лет 6 месяцев, в 2026 и последующие годы - 20 лет.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минтруд

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