Правила поведения туроператоров пропишут в новом законе

В России в ближайшее время начнется подготовка нового отраслевого закона о туризме, рассказал в интервью "Российской газете" председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. В закон, в частности, предполагается включить правила взаимодействия между туроператорами и турагентами.

"В новом туристском законодательстве отдельное место должны занять вопросы взаимодействия туроператоров и турагентов, в том числе контроля за их деятельностью и привлечения к ответственности за недобросовестную деятельность", - сказал Пайкин.

По словам депутата, в новый закон также нужно включить такие понятия, как внутренний туризм, туристический кластер. Они уже нашли отражение в международных, а также национальных стратегических документах.

Сформировать рабочую группу для подготовки проекта нового закона планируется в Ростуризме. Итоговый вариант документа будет обсуждаться на площадке Государственной думы, пояснил Пайкин. "Законопроект должен быть принят до окончания срока полномочий депутатов седьмого созыва", - сказал депутат. Полностью интервью председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".