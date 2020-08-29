Путин наградил Расторгуева, Лебедева и Торкунова

Президент подписал указ о награждении. Высокими наградами отмечен вклад в развитие страны работников самых разных отраслей.

Ордена Александра Невского будут вручены солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву и мультипликатору Леониду Шварцману.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.Торкунов -дипломат, академик РАН, на днях отметил 70-летний юбилей. Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин получил орден Александра Невского.

Орден Почета будет вручен сенатору Олегу Ткачу. Кроме того, глава государства отметил заслуги ряда российских дипломатов, наградив их орденами Дружбы.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков - за вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата "Ворлд скиллс" в Казани в 2019 году.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен дизайнер Артемий Лебедев - за заслуги в развитии Интернета. Такую же награду получила и гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская.