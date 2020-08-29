Путин назвал легитимными выборы в Беларуси

Выборы в Беларуси состоялись, и Россия признала их легитимность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Комментируя то, что президентские выборы в Беларуси называют "неидеальными", а европейцы даже считают их "нелегитимными", российский лидер заметил, что "ничего идеального в мире не существует ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере - где угодно". "Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная, Богом созданная сфера", - добавил он.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов", - сказал Владимир Путин.

"Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - продолжил президент России.

"Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы - я сразу это сделал - признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - заключил глава государства.