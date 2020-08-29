Путин: Новый учебный год в России начнется очно 1 сентября

"Да, конечно", - сказал президент в ответ на вопрос, точно ли школьники и студенты пойдут 1 сентября в свои учебные заведения. "Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном", - добавил он.

"Дети будут учиться очно, студенты - очно", - подчеркнул Владимир Путин. При этом президент назвал справедливым требование специалистов гибко подходить к учебному процессу. Там, где в вузах или средних учебных заведениях можно избегать большого скопления людей, проводить что-то онлайн, например, лекции без ущерба для качества подготовки, можно это сделать, считает он.

Допустимы индивидуальные курсы и лабораторные занятия с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов, если нет большого риска. "То есть, нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать", - убежден глава государства.

Владимир Путин призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, и рассказал о своем отношении к масочному режиму. "Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе", - заметил он.

"Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами", - подчеркнул Путин.