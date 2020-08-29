Дорога в обход Балашихи и Ногинска обойдется в 80 млрд рублей

Строительство платной автодороги в обход Балашихи и Ногинска, которая будет частью трассы Москва-Казань, обойдется в 80 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Заместитель председателя правительства также сказал, что конкурс на строительство платной автодороги начнется в течение двух ближайших месяцев. Хуснуллин подчеркнул, что это важнейший отрезок трассы Москва - Казань и очень сложный для реализации - он проходит по территориям с большой плотностью застройки, поскольку это пригород Москвы. Но без него Москва - Казань не поедет, сказал вице-премьер.

Трасса строится на государственные средства. Участок в обход Балашихи и Ногинска считается нулевым этапом трассы. По уже объявленным конкурсам с I по VIII этап ее стоимость составляет 507,3 млрд рублей, а с учетом нулевого этапа - 587,3 млрд рублей. Самым дорогим считается последний восьмой этап, который будет строиться Татарстане с мостом через Волгу. Стоимость его конкурса - 123,202 млрд рублей.