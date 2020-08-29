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29.08.2020 16:59
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: В субботу московские дороги и тротуары промыли с шампунем

Текст: Ирина Огилько

В субботу московские дороги и тротуары тщательно промыли со специальным шампунем, удаляющим масляные пятна и другие загрязнения. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

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"Были промыты со специальным шампунем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары. Шампунь использовался для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое использовалось, совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

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Напомним, что с шампунем столичные дороги моют несколько раз в год в весение и осенние месяцы. Шампунь помогает удалить скопившееся загрязнение на дороге за зимние или за летние месяцы. Обычно такую промывку проводят три выходных подряд.

Кстати, в нынешнем году (в период самоизоляции горожан при пандемии ковида) столичные дороги мыли еженедельно с апреля по июнь с обеззараживающим составом.

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