Сергунина: Участники программы "Бизнес-уик-энд" запустили в этом году более 100 стартапов

Первые итоги этого года подвела программа "Бизнес-уик-энд". 300 выпускников ее заключительного этапа программы зарегистрировали 120 бизнес-проектов. Среди них ученики старших классов и студенты вузов, которые изучают основы ведения бизнеса параллельно со школьной и университетской программой.

Заммэра Наталья Сергунина отметила:

- Больше 400 участников программы - в возрасте 16-17 лет. Это примерно 10 процентов всех слушателей. Причем многие из них не просто интересуются предпринимательством, а всерьез настроены открыть и развивать свое дело. Конечно, мы будем поддерживать их и поможем сделать первые шаги к своей цели.

Бесплатный проект "Бизнес-уик-энд" по обучению молодежи основам ведения бизнеса реализует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Он включает в себя различные тренинги, также обучающие курсы "Преакселератор" и "Акселератор".

Например, 16-летняя Валентина Столяренко открыла бизнес по созданию и дизайнерскому оформлению индивидуальных чайных наборов с травяными, ягодными и фруктовыми добавками. В колледже она изучает социологию и психологию и уже решила: полученные знания будет использовать для успешного ведения бизнеса.

Еще одна участница - 17-летняя Олеся Оболонкова - основала дизайн-студию экологичных решений. Компания Олеси заняла свою нишу на рынке. Она занимается оформлением офисов и квартир, предлагая клиентам проекты вертикального озеленения. Среди предложений - даже ягодные фитостены. Во время участия в "Акселераторе" компания Олеси Оболонковой получила свой первый заказ.

"В рамках таких образовательных программ молодые москвичи знакомятся со всей системой помощи предпринимателям в столице, - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин:

- Открывая ИП или регистрируясь в качестве самозанятого, они уже понимают, что смогут рассчитывать на комплексную поддержку - от получения информации и нужных навыков до предоставления грантов и субсидий.