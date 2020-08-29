Столичная ГИБДД начала выявлять нарушителей среди байкеров и велосипедистов

Столичная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие по выявлению нарушителей правил дорожного движения среди мотоциклистов и велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Москвы.

"Сотрудники ГИБДД Москвы проводят профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества ДТП с участием водителей, управляющих вело- и мототехникой, а также на выявление нарушений данной категорией участников дорожного движения", - сказал представитель ведомства.

Как передает ТАСС, ГАИ призвало велосипедистов и мотоциклистов к соблюдению правил дорожного движения и применению защитной экипировки.