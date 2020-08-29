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29.08.2020 13:52

В Калуге состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города

В торжествах приняли участие руководители области и города, депутаты Городской Думы, активисты территориальных общин и жители. В ходе собрания были вручены дипломы калужанам, удостоенным звания "Заслуженный работник города Калуги".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Соответствующее решение было принято Городской Думой в июне текущего года, почетного звания были удостоены 36 калужан - представителей промышленности, науки, бизнеса, здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты.

Также были вручены дипломы калужанам, занесенным на Доску Почета "Дела и люди" и регалии Почетного Гражданина города Калуги. Решением Городской Думы звание посмертно присвоено Михаилу Семеновичу Азарову, заслуженному строителю РСФСР, возглавлявшему ряд строительных организаций Калуги.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге прошла педагогическая конференция

- Сегодня мы чествуем заслуженных работников, тех, кто много лет трудился на благо Калуги, - подчеркнул Глава городского самоуправления Александр Иванов, - среди награжденных представители самых различных отраслей: образования, здравоохранения, социальной защиты, науки, промышленности, строительства и бизнеса. Все награжденные были выдвинуты своими трудовыми коллективами, за плечами у каждого из них долгий и славный трудовой путь.

Глава городского самоуправления подчеркнул, что к 650-летию Калуги ведутся масштабные работы по ремонту дорог и дворов, благоустройству общественных пространств, возведению спортивных и культурных объектов.

Александр Иванов выразил благодарность временного исполняющему обязанности губернатора Калужской области Владиславу Шапше за помощь, оказанную областному центру в сфере благоустройства и ремонта дорог.

Фото: Калужская городская Дума

"С 649-м днем рождения нашу любимую Калугу поздравили города-побратимы и столицы соседних регионов, - рассказал Александр Иванов. - День города это праздник и старшего поколения, тех, чьим трудом возводился наш город, создавался его промышленный потенциал, и молодого поколения, тех, кому предстоит перенять эстафету, тех, кто будет заботиться о дальнейшем развитии и процветании Калуги. Пусть наш город с каждым годом становится все более красивым и уютным! Пусть в каждой семье царит счастье, любовь, мир и благополучие! С праздником, милая Калуга!"

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