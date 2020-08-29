В Южно-Сахалинске двухлетний ребенок погиб, выпав из окна

В Южно-Сахалинске начата доследственная проверка в связи с гибелью двухлетнего мальчика, выпавшего из окна на четвертом этаже.

Тело ребенка обнаружили в субботу утром возле многоэтажного дома на улице Поповича.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что ребенок открыл окно в квартире, расположенной на 4 этаже, и выпал из него. От полученных телесных повреждений ребенок умер на месте происшествия", - говорится в сообщении следственного управления СК России по Сахалинской области.

В ходе доследственной проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.