Возле Якутска разгорелись два лесных пожара

На административной территории Якутска разгорелись сразу два лесных пожара. Огонь распространился в общей сложности на 13 гектаров.

Один из очагов был зафиксирован в пятницу в районе 15-го километра федеральной автодороги "Вилюй". К моменту обнаружения горело уже пять гектаров леса. Неподалеку, на 16-м километре, расположены крупные дачные массивы.

До вечера огнеборцы пытались локализовать очаг. Ночью тушение не велось, работы возобновились в субботу утром. В них задействованы 65 человек и 16 единиц техники.

Якутск затянут густым дымом. В воздухе явно ощущается запах гари.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии, к месту тушения пожара выехал первый зампред правительства республики Алексей Колодезников.

Предполагаемой причиной возгорания огнеборцы назвали нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.