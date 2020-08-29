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29.08.2020 14:23
Рубрика: Экономика

Марат Хуснуллин: В ПФО - одни из высочайших темпов строительства дорог

Текст: Любовь Проценко

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин провел в Татарстане совещание по вопросам социально-экономического развития субъектов Приволжского Федерального округа. В нем приняли участие полномочный представитель Президента РФ в этом округе Игорь Комаров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и другие руководители регионов ПФО.

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Речь шла о реализации нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Президент страны и председатель правительства уделяют огромное внимание строительной отрасли, за что им огромное спасибо, - сказал Марат Хуснуллин. - Я уверен, что строительная отрасль должна становиться драйвером развития экономики. Могу сказать, что в целом субъекты ПФО работают хорошими темпами. По жилью показатели округа выше, чем общероссийские. В Приволжском федеральном округе одни из самых высоких показателей исполнения национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": кассовое освоение - 55,6%, в то время как по России в целом 48,1%. Процент выполнения дорожных работ в округе составляет 71,4 %, по России - 67,4%.

Вице-премьер также отметил, что большой толчок к развитию ПФО должна дать трасса М12, строительство которой начнется в ближайшее время.

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По словам полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, регионы округа сегодня преодолевают негативные последствия, вызванные распространением коронавирусом. Восстанавливается строительная отрасль,большая работа проводится по дебюрократизации.

- Я уверен, что сегодняшнее совещание станет важным шагом к достижению и реализации этой цели, - заключил Игорь Комаров.

В регионах Экономика ЖКХ Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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