СКР проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий - Башкирской содовой компании", - рассказала Петренко.

По ее словам, в ходе проверки будут исследованы условия сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за активами предприятия, а также все обстоятельства приватизации имущества.

"Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия", - добавила представитель ведомства.