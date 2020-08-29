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29.08.2020 13:47
Рубрика: Происшествия

СКР проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Текст: Владислав Куликов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий - Башкирской содовой компании", - рассказала Петренко.

По ее словам, в ходе проверки будут исследованы условия сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за активами предприятия, а также все обстоятельства приватизации имущества.

"Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия", - добавила представитель ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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