В Башкирии новый учебный год начнется в обычном режиме

С 1 сентября по всей республике в обычном режиме возобновят работу детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, детские кружки и секции, а также кинотеатры. Разумеется, при беспрекословном выполнении требований Роспотребнадзора.

Такое решение принял глава Башкортостана Радий Хабиров. Соответствующие изменения внесены в его указ от 18 марта 2020 года о введении режима "Повышенная готовность" в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С 1 сентября откроются аудитории для студентов первых и последних курсов ссузов и вузов, обучающихся очно. Они же заселятся в общежития. Для остальных курсов предусмотрена учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания. Со 2 октября все студенты колледжей будут учиться очно, в том числе при чередовании с дистанционным обучением, если так решат в Минобрнауки Башкортостана.

В вузах с 1 сентября по 1 ноября очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, остальные курсы - дистанционно.

Со 2 ноября до окончания первого семестра студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры перейдут на дистанционный режим. Остальные курсы начнут учиться очно, в том числе с заселением в общежития.

Также указом главы региона отменяется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.