В Пермском крае нашли убитой десятилетнюю девочку

Следственный комитет приступил к расследованию убийства 10-летней жительницы Чусовского района Пермского края.

Как пояснили в СУ СК России по региону, сообщение об исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило 27 августа, а на следующий день в зарослях травы примерно в 150 метрах от дома, где проживала несовершеннолетняя, было обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Следователи и криминалисты следственного управления совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.