В Самаре открыли Аллею маршалов к 75-й годовщине Победы

С инициативой организовать уникальное памятное место вышли представители общественных объединений и краеведы региона. Жизнь и судьба полководцев, маршалов Победы Александра Василевского, Кирилла Мерецкова, Андрея Еременко, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Родиона Малиновского, Климента Ворошилова и Матвея Захарова так или иначе была связана с довоенным и времен Великой Отечественной войны Куйбышевым (ныне Самара). Они служили и бывали здесь в разные годы.

Проект был реализован при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО). Как пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн, также активно подключившийся к организации этого памятного пространства, это первая Аллея в стране, которая создавалась в привязке к региону, несмотря на то, что памятники, посвященные полководцам, в России, конечно, есть. И очень важно, подчеркнул он, что "застрельщиками" этого проекта выступили самарцы, жители города.

Аллею маршалов расположили на площади Славы - на пути к храму Георгия Победоносца. Восемь бронзовых бюстов работы скульптора - монументалиста Дениса Стретовича заняли свои места на постаментах еще в канун юбилея Победы. Но тогда не удалось провести торжественную церемонию из-за пандемии. И вот теперь на официальном открытии аллеи собрались ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и все, кто принимал участие в этом проекте, приехали внуки и правнуки полководцев.

Для всех участников проекта аллея Маршалов стала не только общественным пространством, местом, где можно вспомнить героическое прошлое отдельных личностей и судьбоносные исторические моменты страны, но и очень личной. Так, скульптор рассказал, что он живет на улице маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. И вот теперь он воплотил в том числе и его образ, ему пришлось не без трепета изучать характеры и портреты полководцев , чтобы передать их характеры. Бюсты несомненно отражают внутреннюю силу маршалов.

Правнук одного из запечатленных в бронзе маршалов - Андрей Василевский -ни разу не был в Самаре, хотя именно здесь его прадед и прабабушка полюбили друг друга. Андрей признался, что начал интересоваться славным прошлым своей семьи, когда у него появились дети. Понял, что именно он теперь должен сохранить и передать память о предках. Прадеда он не видел, тот умер за 11 лет до его рождения, но родные рассказывали, что он был незаурядным человеком и полководцем. И даже однажды принял волевое решение о военной операции, не поставив в известность самого Сталина. У него была развита интуиция, к которой он прислушивался чаще, чем к приказам.

А внук маршала Василия Соколовского напомнил всем, что его дед не только служил в Самаре в довоенные годы, но и принимал непосредственное участие в принятии решения об организации серийного производства ракет на территории города. Благодаря чему Самара и по сей день остается одной из космических российских столиц. Потомки маршалов благодарили самарцев и всех остальных организаторов проекта, что в городе появилась такая аллея.

Комментарий

Владимир Мединский, помощник Президента РФ, председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество":

- Я считаю, что создать такую аллею в год юбилея Победы - глубоко символично. Символично и место, которое было выбрано, отдельное спасибо за это администрации области. Символичны фигуры маршалов, потому что это все настоящие офицеры. Они победили самую страшную, самую мощную военную машину в человеческой истории. Символично и то, что их здесь изобразил скульптор, какими они выглядели в 45-летнем возрасте. Мы привыкли смотреть на маршалов Победы, вспоминать их портреты из мемуаров, изданных в семидесятые годы. Там они умудренные опытом и сильно немолодые люди. А они были вот такими, когда победили самую страшную военную машину.