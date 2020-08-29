В Новосибирске два автомобиля впечатались в дом: погиб человек

В поселке Пашино в Новосибирске легковой автомобиль Honda Accord на большой скорости влетел в Nissan Wingroad, который был припаркован у жилого дома. В результате вход в подъезд оказался заблокирован.

"Оба транспортных средства впечатались в подъезд жилого дома, - сообщает на своей странице в соцсети Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

От удара автомобили оказались друг на друге, машины получили критические повреждения. На место аварии прибыли пожарные, спасатели и врачи скорой помощи. Сотрудникам службы эвакуации пришлось разбирать нагромождение из автомобилей.

В Госавтоинспекции уточнили, что погиб 37-летний пассажир Honda Accord, 35-летняя пассажирка получила множественные травмы. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. По предварительной информации, водитель автомобиля был пьян, его задержали.