Петербурженки устроили заплыв на надувных матрасах в центре города

На ТНТ стартует новый сезон сериала "Ольга". Петербурженки поддержали это событие оригинальной акцией - продефилировали по Лебяжьей канавке в центре города на цветных матрасах необычной формы - в виде эскимо, фламинго, арбузов и цитрусов.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в заплыве приняли участие десять отважных девушек. Они призвали жительниц города на Неве "не париться", несмотря на погоду, считая, что надо отдохнуть от повседневных хлопот, подумать о себе и посмотреть, как близкие и без них великолепно справляются с проблемами и домашними делами. К тому же из-за ограничений в этом году для кого-то этот заплыв стал своеобразной альтернативой отдыху на море.

- Иногда хочется бросить все и действительно лечь на матрац и плыть по течению. Как говорят психологи, быть в потоке. Нужно отпустить контроль и позволить любимым допускать собственные ошибки, - поделилась участница дефиле Регина.

Мероприятие прошло в преддверии выхода четвертого сезона народного комедийного сериала "Ольга", премьера которого состоится 31 августа на ТНТ. В новом сезоне главная героиня в исполнении Яны Трояновой дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы.