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29.08.2020 16:53
Рубрика: Культура

В Кронштадте начался "Фестиваль тельняшки"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Евгения Цинклер/РГ Фото: Евгения Цинклер/РГ
Фото: Евгения Цинклер/РГ

В кронштадтском музейно-историческом парке "Остров фортов" прошел первый день "Фестиваля тельняшки".

Как устроен музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте

День тельняшки отмечается в Петербурге ежегодно с 2014 года. На этот раз площадкой для его проведения впервые стал Кронштадт, а праздник превратился в двухдневный фестиваль для всей семьи под открытым небом.

Активные участники праздника - петербургские "Митьки", знаменитые пропагандисты тельняшек. Посетители могут сделать фото на фоне узнаваемых "митьковских" картин или с символом праздника - многометровой тельняшкой с шестнадцатью рукавами.

Специально для "Острова фортов" художники напишут новую картину размером два на три метра, которая станет еще одной фотозоной. Также они расписали морскими сюжетами скамейки возле детской площадки.

В первый день фестиваля десятки желающих приняли участие в арт-акции "Рисуем море на асфальте" - на главной площади парка появились иллюстрации мелками. А те, кто чувствует себя уверенно с кистями и маслом, собрались на берегу Каботажной гавани, где прошел массовый морской арт-плэнер под руководством профессиональных художников. 30 августа пройдет выставка работ, а лучшая из них станет основой для оформления рекламно-информационных материалов парка и сувенирной продукции.

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Для посетителей всех возрастов подготовлена масштабная развлекательная программа с живой музыкой, аниматорами и шоу мыльных пузырей. Не обойдется и без традиционной кухни моряков - шеф-повар "Острова фортов" даст мастер-класс по приготовлению флотских макарон. С 12.00 до 17.00 по Аллее героев российского флота - центральному мемориальному объекту музейно-исторического парка - проводятся экскурсии.

Вход на "Фестиваль тельняшки" бесплатный.

Лидер "Митьков" Дмитрий Шагин. Фото: Евгения Цинклер/РГ

Справка "РГ"

"Фестиваль тельняшки" проходит при поддержке ВМФ России, организован проектом "Остров фортов" с участием Центрального военно-морского музея.

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