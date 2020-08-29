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29.08.2020 22:05
Рубрика: Спорт

Аутсайдеры РПЛ "Химки” и "Ротор" сыграли вничью

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В матче шестого тура чемпионата России по футболу подмосковные "Химки" сыграли 1:1 с волгоградским "Ротором".

Фото: REUTERS/Justin Tallis
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Команды занимают 15-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно, находясь в зоне вылета. Эти два клуба вышли в сильнейшую лигу страны по итогам прошлого года.

Счет открыл в первом тайме нападающий гостей Камиль Муллин. Но хозяева перестроили игру и во втором тайме доминировали. Однако забить смогли лишь однажды: на 56-й минуте встречи Александр Ломовицкий выскочил на ударную позицию мимо прозевавшего его защитника Седрика Гогуа и попал точно в угол ворот.

После этого у "Химок" еще были моменты. Самый опасный был уже в конце матча, когда Мохамед Конате с близкого расстояния угодил мячом в перекладину.

Лучшим игроком встречи признали грузинского полузащитника "Ротора" Зурико Давиташвили, разогнавшего голевую атаку своей команды.

Соперники так и остались в самом низу таблицы: у "Химок" три очка, у волгоградцев на балл меньше. Отметим, что оба коллектива еще ни разу не побеждали.

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