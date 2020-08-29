На ЧФ российские водолазы отработали спасение подлодки

На Черноморском флоте участники международного конкурса по водолазному многоборью "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020", отработали спасение подводной лодки. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

В рамках соревнованиях сборная команда ВМФ России вместе с командой Республики Гвинея и Мозамбика состязались в упражнении под названием "Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки". Конкурсантам было необходимо показать лучший результат без начисления штрафных баллов. Упражнение состоит из двух элементов - "ЭПРОНовская выгородка" и "Торпедный аппарат".

- При выполнении упражнения на первом этапе необходимо открыть крышку выгородки, подсоединить шланг вентиляции к штуцеру подачи воздуха и открыть вентили продувки, после чего на поверхность всплывает сигнальный буй, - пояснили в пресс-службе. - Во втором этапе водолазам нужно заложить в макет торпедного аппарата глубоководный пенал с инструментами весом в 50 килограмм до определенной отметки.

Затем сборные проходили упражнение "Работа в замкнутом пространстве" ("Клетка"). На этом этапе несколько водолазов в ограниченном пространстве последовательно выполняют целый комплекс задач, в том числе разбирают завал, проникают в условный аварийный отсек, занимаются подводной сваркой, резкой, сборкой фланцевого соединения и работают с гидравлической дрелью.

Итоги всех упражнений подведут 3 сентября на церемонии закрытия конкурса "Глубина-2020".

Международные соревнования проходят на полигоне Объединенного учебного центра ВМФ, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в Севастополе.