В тройном ДТП на трассе "Дон" погибли два человека

В Ростовской области на 1029 километре трассы М4 "Дон" столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.

По данным МВД по региону, 22-летний водитель Hyundai Accent, направлявшийся в сторону Ростова-на-Дону, выехал на полосу встречного движения и врезался в Land Cruiser Prado. От удара двухтонный внедорожник отбросило на автомобиль Lada Granta.

Находившиеся в салоне Hyundai Accent мужчина и женщина погибли на месте, в водитель оказался травмирован. В аварии также пострадала 52-летняя пассажирка Land Cruiser Prado.

По факту тройного ДТП проводится проверка.