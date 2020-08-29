В Севастополе пройдут гала-концерты первого сезона Театра оперы и балета

Севастопольский государственный театр оперы и балета 4 и 5 сентября откроет свой первый сезон. Пока не на собственной, а на гостевой сцене. Премьерные гала-концерты "Звезды мирового балета" состоятся в драмтеатре им. А.В. Луначарского. В концертах примут участие артисты Баварского государственного балета, Большого и Мариинского театров.

Среди участников концертов - приглашенный солист лондонского Королевского балета и Баварского государственного балета Сергей Полунин, прима-балерины Большого театра Светлана Захарова и Екатерина Крысанова, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Тимур Аксеров и другие. В программе концертов - фрагменты классической и современной хореографии.

Напомним, что Севастопольский государственный театр оперы и балета учрежден в рамках нацпроекта "Культура" (южный культурно-образовательный кластер). Строительство здания театра ведется на мысе Хрустальном, где на 54 гектарах между Артиллерийской и Карантинной бухтами появятся шесть культурных учреждений- два музея, Театр оперы и балета, Хореографическая академия, Высшая школа музыкального и театрального искусства и художественная школа. Архитектурную концепцию нового здания Театра оперы и балета разработало австрийское бюро Coop Himmeld(l)au.

Силуэт здания, выполненного из стекла и бетона, напоминает крылья птицы (чайки). В театре будет два зала - на 1100 (большой) и 200 (камерный) мест, репетиционные, технические, административные помещения, сценические карманы, круговая обзорная панорама, комната для VIP-персон, ресторан. Строительство оперного театра планируется завершить в 2024 году.